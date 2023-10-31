ВС РФ уничтожили места производства беспилотников в Одесской области

За сутки средства ПВО также сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, были перехвачены восемь ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть снарядов HIMARS. В течение суток в зоне спецоперации было уничтожено 33 беспилотника противника.
В общей сложности российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. За сутки было уничтожено восемь танков, в том числе два Leopard, 15 боевых бронированных машин, пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и другая военная техника ВСУ.
30 октября в нескольких областях Украины, включая Одесскую, объявляли воздушную тревогу. Позже глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что был атакован судоремонтный завод в Одесском районе, произошел пожар.
Минобороны РФ накануне сообщило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области. Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и сбили 39 беспилотников ВСУ. В тот день ВС РФ отразили 12 атак украинских войск.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, более 840 беспилотников, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.