В Москве заочно арестовали и объявили в розыск Кирилла Канахина

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ», — сказал собеседник агентства.
Вменяемая бывшему актеру Канахину статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как уточнили ТАСС в районном суде, обвиняемый объявлен в международной розыск.
После начала специальной военной операции Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК признан в РФ террористической организацией и запрещен). Ранее информация о федеральном розыске обвиняемого появилась в базе МВД России без уточнения статьи.
Также в розыск по этому делу объявлен Алексей Огурцов, который родился в городе Рыбинске Ярославской области. Оба разыскиваемых являются предполагаемыми соучастниками основателя и одного из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Капустина, который также разыскивается российскими правоохранительными органами. Росфинмониторинг внес Капустина, Канахина и Огурцова в реестр экстремистов и террористов.
Кроме того, по факту покушения на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 (террористический акт), ст. 205.4 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. По факту преступлений «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения. В ФСБ сообщили, что вместе с силами Минобороны РФ провели «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.