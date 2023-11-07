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10:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Самолет может взлететь с поля под Новосибирском только к Новому году

Из-за теплой осени не промерзла почва.

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Самолет компании «Уральские авиалинии» может взлететь с поля в Убинском районе Новосибирской области только к Новому году.

Из-за аномально теплой погоды осенью пока не промерзла почва, а это необходимое условие для транспортировки. Глава Убинского района Олег Конюк уточнил, что запускать самолет в данных условиях опасно.

Необходимо, чтобы на протяжении нескольких дней температура воздуха держалась на отметке в −15 градусов, передает Telegram-канал Mash-Siberia. Морозная погода установится только во второй половине декабря.

Ранее стало известно, что Росавиация завершила расследование экстренной посадки самолет Airbus в Новосибирской области. Инцидент произошел утром 12 сентября. Самолет следовал из Сочи в Омск. К счастью, никто не пострадал. Пассажиров доставили в Омск на поезде.

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