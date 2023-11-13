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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины

ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк ФСБ.

«УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа», — говорится в сообщении.

По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.

На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.

Возбуждено дело по статье «государственная измена», фигурант арестован, отметили в ведомстве.

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