07:54 (мск), источник: РИА Новости
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины
ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ.
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк ФСБ.
«УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа», — говорится в сообщении.
По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.
На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.
Возбуждено дело по статье «государственная измена», фигурант арестован, отметили в ведомстве.