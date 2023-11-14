Похищенная в Ираке россиянка на видео призналась в работе на ЦРУ и «Моссад». Что еще она сказала?

Цуркова заявила, что, являясь агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и «Моссада», она в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает россиянка, она отправилась с подрывной миссией в Ирак для разжигания вражды между шиитами.
Женщина также открыто критикует военные действия Израиля в секторе Газа и утверждает, что премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир.
Сестра Цурковой Эмма дала комментарий израильской газете Yedioth Ahronoth, в котором усомнилась в правдивости произнесенных россиянкой на камеру слова.
Семья также отметила, что видео, очевидно, было снято сравнительно недавно, и его появление станет важным шагом на пути к возвращению заложницы домой.
5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цуркова, пропавшая без вести несколько в марте, удерживается проиранской группировкой «Катаиб Хезболлах» в Ираке. В ведомстве добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке и обратится в МИД России.
Между тем посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев указывал, что обращений в посольство России в Ираке по поводу якобы похищенной на территории этой страны Елизаветы Цурковой не поступало. Он отметил, что, согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России нужно обращение в дипломатическое консульское представительство. Такое обращение, по словам дипломата, должно быть со стороны семьи гражданина, родственников или друзей.
Цуркова — ученый и эксперт по Сирии и Ближнему Востоку. Она посещала Ирак по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией и научных исследований для Принстонского университета. По данным израильского радио Kan, ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований. До похищения Цуркова проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.