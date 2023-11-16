Организатор атаки на брянские села получил пожизненное лишение свободы заочно

«Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — сообщили агентству.
Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), попытке совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.
Дело расследовалось ФСБ России. По данным следствия, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения, совершенного 2 марта 2023 года членами «Русского добровольческого корпуса» на села Брянской области, в результате чего погибли два мирных жителей, еще двое получили ранения.
По информации ФСБ, он также организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено самодельное взрывное устройство. Кроме того, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно- террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.
Росфинмониторинг 15 марта внес его в реестр экстремистов и террористов.