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Палестино-израильский конфликт
14:42 (мск), источник: ТАСС

Организатор атаки на брянские села получил пожизненное лишение свободы заочно

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел заочно уголовное дело в отношении одного из руководителей вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) об организации нападения на села Брянской области в марте этого года. Как сообщили ТАСС в суде, Капустина приговорили заочно к пожизненному лишению свободы.

Источник: AP 2023

«Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — сообщили агентству.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), попытке совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

Дело расследовалось ФСБ России. По данным следствия, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения, совершенного 2 марта 2023 года членами «Русского добровольческого корпуса» на села Брянской области, в результате чего погибли два мирных жителей, еще двое получили ранения.

По информации ФСБ, он также организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено самодельное взрывное устройство. Кроме того, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно- террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Росфинмониторинг 15 марта внес его в реестр экстремистов и террористов.

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