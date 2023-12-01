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09:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае в массовой аварии погиб водитель иномарки

ПЕРМЬ, 1 декабря, ФедералПресс. Обгон в запрещенном месте привел к массовому ДТП на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае. В результате нарушитель ПДД погиб на месте. Авария произошла вечером 30 ноября на 414-м километре автодороги.

«По предварительным данным, 55-летний водитель Nissan Qashqai во время обгона столкнулся на встречной полосе с фурой Volvo. После этого иномарка врезалась в полуприцеп грузовика Sitrak, который обгоняла. Затем Nissan Qashqai влетел в металлическое ограждение», — рассказали в краевой полиции.

Водитель иномарки скончался на месте ДТП. Как уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю, он совершал обгон в месте действия запрещающего знака. Кроме того, после столкновения с легковушкой Volvo врезался в КамАЗ.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. На месте ДТП действует реверсивное движение.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жительница Пермского края заморила голодом 5-летнего сына.

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