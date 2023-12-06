Экс-главе больницы в «Матросской Тишине» запросили девять лет строгого режима

Следствие не смогло доказать корыстный мотив, поэтому бывшему офицеру вменили лишь злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий — попытку «разгрузить» изолятор из ложного понимания распоряжения его руководства, а также карьерных интересов.
Сам медик требует полного оправдания, настаивая, что выполнял свой долг, спасая жизни тяжелобольных пациентов.
Подполковник Александр Кравченко был задержан сотрудниками ФСБ и УСБ ФСИН и следователями столичного главка Следственного комитета России (СКР) в январе прошлого года. У силовиков имелась некая оперативная информация о якобы противоправной деятельности офицера-медика, который с конца 2019 года руководил расположенной на территории «Матросской Тишины» больницей — филиалом медико-санитарной части (МСЧ) 77 ФСИН России, которая обслуживает столичные следственные изоляторы.
По версии следствия, Александр Кравченко, после ареста сам оказавшийся в той же «Матросской Тишине», незаконно освободил в 2020 году четырех осужденных и четырех арестованных, а также перевел без оснований на больничный режим еще одного «авторитетного» заключенного. Изначально начальник больницы обвинялся в получении взятки (ст. 290 УК РФ), но корыстный мотив действий офицера подтвердить не удалось, и обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями.
Умысел врача, действовавшего «вопреки интересам службы», был связан «с иной личной заинтересованностью, обусловленной желанием получить от руководства похвалу и поощрение, продвижение по службе, а также иное покровительство», считает следствие.
Медик, по данным СКР, пытался исполнить «любыми способами ложно понятое им указание руководства по распределению и снижению количества» заключенных в «Матросской Тишине».
А уже для этого он или лично подписывал, или давал указания своим подчиненным утвердить заключения о наличии у подследственных и осужденных «объективно не проверенных и, как следствие, необоснованно выставленных диагнозов о тяжелых заболеваниях».
Сам Александр Кравченко вину категорически отрицает, настаивая, что он исполнял свой профессиональный долг, спасая жизни тяжелобольных пациентов. По его словам, на размещение заключенных он никак не влиял, так как это было прерогативой начальника СИЗО и его замов, карьеру мог строить только на показателях как врача, а освобождение нескольких человек на фоне общего превышения лимита наполнения камер на несколько сот человек никак не влияло на общую ситуацию.
Отдельно медик указывал, что заключения о болезнях содержащихся в изоляторе выносились коллегиально комиссией врачей, причем не всегда сотрудников ФСИН, но и «штатских» из других медучреждений.
Отметим, что на допросах в суде ряд сотрудников ФСИН поддержали обвиняемого, заявив, что он, как руководитель, поднял статус учреждения, привлек новых специалистов, увеличил «хирургическую активность», попутно подтвердив его слова о непричастности к перемещению подсудимых. Защита также особо подчеркивала, что никто из освобожденных больных заключенных не совершил новых преступлений, nfr xnj в деле нет и тяжких последствий.
Оглашение приговора судья Валентина Лебедева назначила на 12 декабря.
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