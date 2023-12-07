Одноклассница девочки, стрелявшей в гимназии в Брянске, умерла от ран

Ранее в Telegram-канале «МВД Медиа» сообщалось, что ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.