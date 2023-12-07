Главное
Главные новости 7 декабря
11:02 (мск), источник: © РИА Новости

Одноклассница девочки, стрелявшей в гимназии в Брянске, умерла от ран

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-канале «МВД Медиа» сообщалось, что ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта