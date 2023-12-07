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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: РИА Крым

СБУ обвинила вице-премьера Крыма в «госизмене»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в «государственной измене» вице-премьеру Крыма — министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы «принудительно привлекает» крымских школьников в ряды «Юнармии».

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По версии СБУ, Романовская ответственна за «принудительную вербовку» детей в «Юнармию», в которой якобы «пытаются привить ненависть к Украине» и «готовят учеников к войне с ней».

В СБУ также заявили, что до конца 2024 года в ряды «Юнармии» якобы «планируется включить каждого десятого подростка из Крыма».

Украинская спецслужба также уличила вице-премьера в поддержке специальной военной операции и героизации ее участников.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили Елене Романовской о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Ей грозит до 15 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в «государственной измене», «нарушении законов и обычаев войны», «посягательствах на территориальную целостность Украины» и других преступлениях.

Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине.

«Юнармия» — добровольное российское детско-юношеское движение, которое возродило добрые традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году, объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах, таких как «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан». Вступить в «Юнармию» может любой желающий с 8 до 18 лет.

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