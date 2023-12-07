Фигурантам дела о банде силовиков меру пресечения избрали в ускоренном порядке

О задержаниях предполагаемых участников банды, совершившей около трех десятков особо тяжких преступлений, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в среду. В тот же день всем им было предъявлено обвинение, а вечером Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР о заключении фигурантов уголовного дела под стражу. Одним из первых был рассмотрен вопрос о мере пресечения учредителю ТДМ «Логистик» Олегу Михалеву. Как следовало из оглашенных в суде материалов, уголовное дело в 2003 году было возбуждено прокуратурой изначально по ст. 126 и ст. 163 УК РФ (похищение человека и вымогательство).
Как сообщал «Ъ», речь шла об эпизоде, связанном с похищением предпринимателя и его гражданской супруги, за освобождение которых требовали $500. Позже тела жертв нашли в пруду с привязанными к ногам гирями.
Впоследствии это было объединено в одно производство, сейчас в материалах расследования фигурируют также п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью), п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
Непосредственно господину Михалеву инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ходатайствуя о его аресте, представитель ГСУ указал, что подследственный обвиняется в особо тяжком преступлении, поэтому, находясь на свободе, «с целью воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию», являясь бывшим сотрудником правоохранительных органов, может угрожать свидетелям или скрыться.
Защита и сам обвиняемый, в свою очередь, говорили, что доводы следователя голословны, доказательства причастности к преступлению в деле отсутствуют; сам господин Михалев не судим, имеет постоянное место жительства, является пенсионером ФСБ, имеет на иждивении малолетнего ребенка, страдает рядом хронических заболеваний и нуждается в постоянном лечении, участвовал в боевых действиях и имеет ряд наград. Защита просила о домашнем аресте, но суд ей отказал, отправив фигуранта в СИЗО до 6 февраля.
В четверг были рассмотрены ходатайства еще нескольких фигурантов, причем заседания были проведены одно за другим очень оперативно. Все они были схожи по сценарию, но в деталях отличались.
В частности, настаивая на аресте начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Росгвардии Алексея Алпатова, следователь заявил, что тот лично принимал участие в похищениях и заказных убийствах.
Как выяснилось, показания на господина Алпатова дал один из фигурантов дела, арестованных ранее (весной этого года).
Защита офицера просила учесть боевой опыт господина Алпатова. «Считаю, что это наговор, к убийству я не причастен, предан присяге и Родине, неоднократно доказывал это в зоне СВО, за что был награжден двумя орденами Мужества и медалью “За отвагу”», — сказал сам обвиняемый, но это ему не помогло: спецназовец также отправлен в СИЗО.
Оперативнику СОБР «Гром» (ранее подчинялся антинаркотическому главку МВД, недавно передан Росгвардии) Сергею Волостных, которому инкриминируются два эпизода соучастия в убийстве (он, по данным следствия, перевозил сообщников), представитель ГСУ СКР также требовал избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, напирая на то, что офицер является сотрудником правоохранительных органов, имеет там обширные связи и потому обладает большими возможностями для того, чтобы помешать расследованию дела. Адвокат спецназовца Светлана Селезнева просила о домашнем аресте, отмечая, что у ее подзащитного имеется малолетний ребенок, поэтому скрываться он не будет.
Сам господин Волостных сказал, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием, чтобы «установить истину».
Также под арест до 6 февраля суд отправил Андрея Яхнева — экс-начальника подразделения «Витязь», бывшего сотрудника центра «Т» ФСБ России, и Дмитрия Кушакова, который ранее в российской армии занимал должность командира мотострелковой роты, имеет опыт участия в боевых действиях.
По материалам дела, банда силовиков сложилась в 1998 году, ее участникам (а всего их было два десятка) инкриминируется более 30 преступлений. Ее лидером СКР считает ранее арестованного Павла Христева. По данным СКР, всего в рамках дела к уголовной ответственности в настоящее время привлекаются 16 человек.