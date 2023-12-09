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11:48 (мск), источник: Ura.ru

Два человека погибли при пожаре в Краснотурьинске

В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Южная, 20 произошел пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и 34-летняя женщина. Информация об этом появилась в соцсетях.

Источник: ura.news

В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Южная, 20 произошел пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и 34-летняя женщина. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В пожаре погибло 2 человека: мужчина 1986 года рождения, и женщина 1989 года рождения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». «На площади 56 квадратных метров сгорела кровля. Повреждены: чердачное перекрытие, внутренняя отделка, домашнее имущество частного жилого дома», — говорится на сайте МЧС Свердловской области.

«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Возможной причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем, добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Отмечается, что личности погибших предварительно установлены. Их смерть не носит криминальный характер.

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