Закончено уголовное дело о предполагаемой коррупции в армии ПВО

Как стало известно «Ъ», завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, еще летом командовавшего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над столичным регионом. По версии следствия, генерал через двух посредников получил взятку в 500 тыс. руб. — первую часть транша в 30 млн, за которую должен был решить вопросы, связанные с землепользованием. Сам военачальник вину не признает, полагая, что его подставили нечистоплотные на руку подчиненные.