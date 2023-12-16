Закончено уголовное дело о предполагаемой коррупции в армии ПВО

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР предъявило обвинения в окончательной редакции генерал-майору Константину Огиенко, командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому, а также руководителю общественной организации «Надежда» Антонине Климовой. Военным инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а гражданке — ее дача.
По версии следствия, общественница, помогающая военным, решила организовать в Подмосковье СНТ для ветеранов боевых действий и военной службы, но проблемы возникли с землей для него, которая находилась в пользовании как Минобороны, так и муниципальных властей.
За помощью женщина обратила к командиру одной из частей ПВО, который сообщил, что решит вопросы, если общественница выступит спонсором юбилейного мероприятия, которое должно было пройти у военных. Однако, как только офицер получил 500 тыс. руб., его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ, которые разрабатывали его по другому делу.
Когда задержали комдива Беляцкого, получившего деньги в рамках оперативного эксперимента, тот предпочел признать вину, рассказав, что конечным звеном в коррупционной схеме является командующий армией ПВО Константин Огиенко.
Первый военный пошел свидетелем по уголовному делу, расследование в отношении генерала Беляцкого выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, ограничившись в его отношении домашним арестом. В свою очередь, командарм Огиенко был отправлен Московским окружным военным судом в СИЗО. Впоследствии 235-й военный суд продлил ему срок содержания под стражей.
Общественница и генерал-майор Огиенко свою причастность к коррупции отрицают, полагая, что первый транш был заплачен в благотворительных, а не коррупционных целях.
Само уголовное дело было возбуждено 29 июня этого года, а недавно по нему были закончены основные следственные действия. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами следствия, которые составляют около 20 томов. Генерал Огиенко делает это, находясь в СИЗО, предполагаемый взяткодатель — находясь под домашним арестом.
В случае утверждения обвинения прокуратурой дело поступит в Московский гарнизонный военный суд. Генерал Огиенко свою вину категорически отрицает, полагая, что стал жертвой двойного оговора и провокации. Он надеется доказать свою невиновность в суде.
При этом следует отметить, что аресты сразу двух руководителей сил ПВО столичного региона не сказались на их боеготовности. Во всяком случае, армия, поначалу допускавшая прилеты БПЛА в столицу, постепенно научилась бороться с низколетящими воздушными целями, которые сбиваются или подавляются средствами РЭБ на подступах к столице.
Николай Сергеев