IT-специалистов обвинили в хищении денег Минпромторга

Между тем, по данным силовых структур, следственные, оперативные и контрольные органы сейчас проверяют другие контракты, к которым имели отношение Сергей Сорокин и Илья Чипашвили. Первый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2018 году был выявлен факт неуплаты налогов в 2013—2015 годах ООО «Прософт Трейдинг», которое уже к тому времени обанкротилось. Бенефициарами предприятия являлись сам господин Сорокин и его супруга Надежда. Однако обвинение по соответствующей ч. 2 ст. 199 УК РФ было предъявлено только гендиректору фирмы. Он полностью признал свою вину и в 2021 году был приговорен Пресненским райсудом Москвы к двум годам условно.