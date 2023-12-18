IT-специалистов обвинили в хищении денег Минпромторга

65-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили были арестованы Тверским райсудом по ходатайствам следователей Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считают в полиции, в 2020—2022 годах в бытность господина Чипашвили гендиректором ЗАО «Научно-производственная фирма “Доломант”» его компания получила в Минпромторге субсидию для покрытия части затрат на разработку и создание российских компьютеров. Соответствующая программа «Разработки и организации серийного производства отечественных вычислительных платформ» была одобрена правительством РФ еще в 2016 году.
Следует отметить, что компания, которую на тот момент возглавлял господин Чипашвили (сейчас, по данным суда, — начальник центра по работе с коммерческими клиентами АО «Связьтранснефть» — «дочки» «Транснефти»), два десятка лет занимается разработками компьютерной техники и программ для нее. За годы существования ЗАО, согласно открытым данным, исполнило 337 контрактов почти на 1,4 млрд руб., а среди его заказчиков имелись как крупные предприятия «оборонки», так и, например, «Росатома». Впрочем, пик активности пришелся на 2015−2017 годы. В последнее время поток заказов сократился, а к самой научно-производственной фирме подано 17 исков на 1,3 млрд руб.
В декабре 2020 года, по данным следствия, с «Доломантом» был заключен контракт, а затем ряд допсоглашений к нему, в рамках которых компания за два года получила от государства 159 млн 957 тыс. 379 ₽
Как пояснили в суде следователи, возложенные на них обязательства руководители «Доломанта» не выполнили, деньги Минпромторгу не вернули, а «распорядились ими по собственному усмотрению». При этом господина Чипашвили обвинение считает не более чем исполнителем замыслов его более старшего и опытного предполагаемого сообщника Сергея Сорокина.
Последний в свое время являлся главным конструктором Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева. Возглавлял журнал «Современные технологии автоматизации» — профессиональное издание, предназначенное для квалифицированных специалистов, работающих в сфере промышленной автоматизации и встраиваемых систем. В последние годы он владел или руководил целым рядом компаний в области IT — «Эремекс», «Прософт», «Прософт-системы», «Прософт-Е», «Ленпромавтоматика», «Реглаб», «Фаворит-ЭК»
Как считают в ГСУ ГУ МВД, именно Сергей Сорокин выступал организатором аферы со ссудой Минпромторга, и через его структуры проводилась часть документации и сами средства, списывались затраты и прочее.
«Сергею Сорокину и Илье Чипашвили по ходатайству органов предварительного следствия избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сообщили «Ъ» в пресс-службе Тверского суда, отметив, что постановления уже обжалованы стороной защиты. Адвокаты господ Сорокина и Чипашвили пока от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие разрешения от доверителей или пообещав их предоставить позже.
Между тем, по данным силовых структур, следственные, оперативные и контрольные органы сейчас проверяют другие контракты, к которым имели отношение Сергей Сорокин и Илья Чипашвили. Первый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2018 году был выявлен факт неуплаты налогов в 2013—2015 годах ООО «Прософт Трейдинг», которое уже к тому времени обанкротилось. Бенефициарами предприятия являлись сам господин Сорокин и его супруга Надежда. Однако обвинение по соответствующей ч. 2 ст. 199 УК РФ было предъявлено только гендиректору фирмы. Он полностью признал свою вину и в 2021 году был приговорен Пресненским райсудом Москвы к двум годам условно.
Правда, были определенные сомнения в том, что этот мужчина являлся реальным, а не номинальным руководителем. В 2019 году он получил аналогичный двухлетний условный срок за крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Будучи гендиректором «Прософт Трейдинг» он, как следует из приговора, в 2015 году подделал данные аудиторской отчетности и накладные на компьютерную технику, похитив у учредителей — супругов Сорокиных — более 880 тыс. руб.
В Минпромторге «Ъ» заявили, что министерство признано по делу потерпевшей стороной, а «сумма ущерба — порядка 150 млн руб.».
«Ведомство заинтересовано в тщательном расследовании уголовного дела и оказывает всю необходимую помощь следствию, предоставляет все запрашиваемые материалы», — отметили представители Минпромторга.
Сергей Сергеев