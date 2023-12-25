Суд заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова

ФСБ считает Буданова организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 г. Также в октябре 2023 г. СК России предъявил заочное обвинение Буданову и нескольким другим украинским военачальникам за атаки беспилотников по территории России. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам дронов.