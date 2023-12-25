Суд заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова

Буданов заочно отправлен под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции в РФ или с момента задержания на территории страны.
ФСБ считает Буданова организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 г. Также в октябре 2023 г. СК России предъявил заочное обвинение Буданову и нескольким другим украинским военачальникам за атаки беспилотников по территории России. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам дронов.
В апреле 2023 г. Буданова уже заочно арестовывал Лефортовский районный суд Москвы — также на два месяца. Его обвиняют в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), попытке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205), незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222) и взрывчатых веществ или устройств (ч. 3 ст. 222.1). Начальник ГУР минобороны Украины объявлен в розыск.