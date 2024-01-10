Политолог Хейфец: организаторы беспорядков в Эквадоре хотят сместить президента

Они собираются сместить президента. Они хотят, чтобы власти освободили сферы влияния — вы занимаетесь своими делами, но не мешаете делать наш бизнес. Другое дело, что это не может устраивать ни население, ни власть, потому что двух систем управления в стране быть не может, и рано или поздно это должно было случиться.