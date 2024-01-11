Обещала шикарную жизнь на пенсии: Турция выдала самарским полицейским 65-летнюю мошенницу Наталью Гарбуль

Наталья Ивановна Гарбуль из Самары стала известна на всю страну после того, как ее объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в крупном размере. 11 января 2024 года в аэропорту Внуково в Москве представители турецкой полиции передали 65-летнюю самарчанку представителям Интерпола МВД России. Журналист «КП-Самара» выяснила, в чем обвиняют миловидную пенсионерку.
«Лакшери» жизнь за счет клиентов
Наталья Гарбуль является директором 10-го уровня международной инвестиционной компании World Business Consulting. Как говорит сама Наталья, в консалтинге она уже давно — сначала была клиентом, а после доросла до директора с большим капиталом и пассивным доходом. Миловидная женщина в своей видеопрезентации (есть в открытом доступе — прим. ред.) рассказывает о себе и о том, как она добилась жизни в стиле «лакшери».
— По образованию я педагог-культуролог, мой покойный муж — военный. Долгое время мы жили в Германии, где я наблюдала за жизнью местных пенсионеров, которые счастливо живут на свои накопления. Когда мы вернулись в Россию, я узнала о компании накопительного страхования жизни. Сначала была просто клиентом, а со временем заинтересовалась бизнесом. 27 лет я в консалтинге, и консалтинг — это моя жизнь, — с широкой улыбкой на лице говорит миловидная Наталья Гарбуль на видеопрезентации.
Такая доброжелательная подача информации, роскошные апартаменты на заднем фоне, вставки видов из шикарных заграничных отелей — все это заставляет смотрящего поверить в слова директора некой консалтинговой фирмы. Однако не стоит торопиться — Наталья Гарбуль за свою «карьеру», по словам обманутых клиентов, научилась блестяще применять нейролингвистическое программирование, проще говоря — пудрить мозги, гипнотизировать и убеждать.
Фирма- «лохотрон»
О компании World Business Consulting в открытом доступе мало информации, а сайт уже давно не работает. Однако в интернете есть масса отзывов от бывших клиентов. Не сложно догадаться, что отзывы — негативные.
— World Business consulting/world trend strategies — компании пустышки. Факт передачи денег «вкладчиками» никак не регистрируется — вы просто отдаете деньги «в пакете», при этом не получив ни чека, ни другой бумаги, подтверждающей передачу денег. В виртуальном кабинете тут же появляется эта сумма — на сайте, который может слепить любой начинающий айтишник и нарисовать вам сотни миллионов долларов на вашем «счету». Договор залога с микрокредитной организацией, но факта передачи денег компанией из группы World — МКО нет. Компания не зарегистрирована ни в России, ни в Казахстане, не платит налогов и Генпрокуратура, в случае чего, вам в этом не поможет, — еще в 2020 году на одном из сайтов-отзовиков предупредила пользователь с именем Карина.
Обвиняют в хищении более 11 миллионов рублей
Таким образом в паучью сеть финансовой пирамиды могли попасть сотни ведомых граждан. Что и следовало ожидать — это и произошло. По данным МВД, Наталью Гарбуль обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Речь идет о похищении денег у «вкладчиков» на сумму более 11 миллионов рублей.
— По версии следствия, в период с октября 2015 по ноябрь 2016 года, злоумышленница и ее сообщники предлагали гражданам стать инвесторами офшорной компании. Эта организация имела несколько офисов на территории города Самары, однако реальную финансово-хозяйственную деятельность не вела, работая по принципу финансовой пирамиды, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После закрытия правоохранителями различных финансовых пирамид в России и признания такой деятельности незаконной, Гарбуль вместе с сыном Дмитрием (тоже фигурант уголовного дела) уехала в Казахстан, но через пару лет и там начались массовые заявления в полицию. Тогда пенсионерка решила спрятаться в Турции, где у нее на тот момент была уже недвижимость в собственности. Но арест мошенницы было уже делом времени, ведь по инициативе ГУ МВД России по Самарской области Наталья Ивановна была объявлена в международный розыск.
— В ходе проведения розыскных мероприятий от зарубежных партнеров получены сведения о пребывании обвиняемой на территории Турецкой Республики. Компетентные органы этого государства приняли решение о депортации разыскиваемой в Российскую Федерацию. По прибытии в Москву она задержана сотрудниками полиции, — сообщили представители МВД России.