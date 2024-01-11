Обещала шикарную жизнь на пенсии: Турция выдала самарским полицейским 65-летнюю мошенницу Наталью Гарбуль

— World Business consulting/world trend strategies — компании пустышки. Факт передачи денег «вкладчиками» никак не регистрируется — вы просто отдаете деньги «в пакете», при этом не получив ни чека, ни другой бумаги, подтверждающей передачу денег. В виртуальном кабинете тут же появляется эта сумма — на сайте, который может слепить любой начинающий айтишник и нарисовать вам сотни миллионов долларов на вашем «счету». Договор залога с микрокредитной организацией, но факта передачи денег компанией из группы World — МКО нет. Компания не зарегистрирована ни в России, ни в Казахстане, не платит налогов и Генпрокуратура, в случае чего, вам в этом не поможет, — еще в 2020 году на одном из сайтов-отзовиков предупредила пользователь с именем Карина.