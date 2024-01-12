Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Главное

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене. Целью были названы радары, системы противовоздушной обороны (ПВО), а также склады и места запуска беспилотников и ракет — всего 60 объектов в 16 локациях.