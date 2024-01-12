Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Главное

Атака прошла при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Президент США Джо Байден заявил, что удар по Йемену стал ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море. Он пообещал, что при необходимости «без колебаний примет дальнейшие меры по защите своего народа и международной торговли».
Демократы раскритиковали Джо Байдена за решение атаковать без предварительного одобрения Конгресса. Республиканцы действия президента скорее одобрили.
Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ни одна атака на хуситов со стороны США не останется без ответа, однако ответных шагов пока не последовало.
Хуситы заявили, что продолжат атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе.
Нефть подорожала на 2%.
Десятки активистов собрались на протестной акции на Таймс-сквер в Нью-Йорке и возле Белого дома после атаки США и Великобритании на хуситов в Йемене.