Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Главное

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене. Целью были названы радары, системы противовоздушной обороны (ПВО), а также склады и места запуска беспилотников и ракет — всего 60 объектов в 16 локациях.

Атака прошла при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Президент США Джо Байден заявил, что удар по Йемену стал ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море. Он пообещал, что при необходимости «без колебаний примет дальнейшие меры по защите своего народа и международной торговли».

Демократы раскритиковали Джо Байдена за решение атаковать без предварительного одобрения Конгресса. Республиканцы действия президента скорее одобрили.

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ни одна атака на хуситов со стороны США не останется без ответа, однако ответных шагов пока не последовало.

Хуситы заявили, что продолжат атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами по Йемену.

Нефть подорожала на 2%.

Десятки активистов собрались на протестной акции на Таймс-сквер в Нью-Йорке и возле Белого дома после атаки США и Великобритании на хуситов в Йемене.