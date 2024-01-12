МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка

Волобуев родился в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После начала военных действий на Украине Волобуев объявил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, а потом в «Легион “Свобода России” (подразделение ВСУ, Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность).