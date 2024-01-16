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В Екатеринбурге арестовали мигранта, напавшего на сотрудника МЧС

Нападение произошло в момент, когда представитель власти заступился за девушку.

В Екатеринбурге гражданина Азербайджана отправили под стражу за нападение на сотрудника МЧС. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний мужчина. Преступнеие было совершено 10 января на улице Титова. Установлено, что возле одного из домов случилось ДТП и между участниками возник конфликт. При этом группа мужчин стала нападать на девушку, находившуюся в другой машине.

Мимо проезжали сотрудники МЧС и они вступились за пострадавшую. В ответ один из соучастников ударил сотрудника.

Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате СКР. А пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что мигрант находился в России незаконно. В связи с этим в отношении него завели и административное дело.