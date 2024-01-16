В Екатеринбурге арестовали мигранта, напавшего на сотрудника МЧС

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний мужчина. Преступнеие было совершено 10 января на улице Титова. Установлено, что возле одного из домов случилось ДТП и между участниками возник конфликт. При этом группа мужчин стала нападать на девушку, находившуюся в другой машине.