В Екатеринбурге арестовали мигранта, напавшего на сотрудника МЧС

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний мужчина. Преступнеие было совершено 10 января на улице Титова. Установлено, что возле одного из домов случилось ДТП и между участниками возник конфликт. При этом группа мужчин стала нападать на девушку, находившуюся в другой машине.
Мимо проезжали сотрудники МЧС и они вступились за пострадавшую. В ответ один из соучастников ударил сотрудника.
Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате СКР. А пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что мигрант находился в России незаконно. В связи с этим в отношении него завели и административное дело.