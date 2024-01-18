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Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене», — сказано в пресс-релизе.

Ракеты находились на пусковых установках, могли стартовать в любой момент и представляли собой «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морского флота США в регионе», добавили военные.

Это четвертая серия американских ударов по целям в Йемене.

Накануне хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.

Также накануне США вернули «Ансар Алла» в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.