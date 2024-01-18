Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в башкирском Баймаке

«Кировский районный суд Уфы арестовал 6 задержанных. Пятеро получили 10 суток ареста, ещё один — 13 суток», — сказал собеседник агентства.
Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку.
По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации «Башкорт**».
МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России экстремистская организация