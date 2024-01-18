Хабиров — о беспорядках в Баймаке: не надо маскироваться под добрых активистов

«Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду — мы покажем истинное лицо этих ребят. Ещё раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так», — добавил Хабиров.