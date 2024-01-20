Из-за пожара на рынке в Челябинске зафиксировали превышение вредных веществ

Во время пожара на челябинском рынке «Восточный город», расположенном рядом с ТК «Европа-Азия», зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, чья передвижная лаборатория работала на месте.
Проведено 68 исследований по семи загрязняющим веществам: формальдегид, углерод, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ 10.
— Зафиксированы незначительные превышения окислов азота, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В случае ухудшения самочувствия рекомендуется обращаться за медицинской помощью.
Как передает корреспондент КП-Челябинск, который сейчас находится на рынке, гарью пахнет до сих пор. Некоторые торговцы уже пришли, чтобы оценить ущерб. На месте также работают спасатели.
Напомним, возгорание началось накануне, в шестом часу вечера. Момент начала пожара попал на видео. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м., сообщили в МЧС. На ликвидацию открытого огня ушло около трех часов, даже пришлось брать воду из реки Миасс.
«Восточный город» или «Зеленый базар» (так называли рынок в 90-е) знаком каждому челябинцу. Пожалуй каждый мерил там джинсы, стоя на картонке.