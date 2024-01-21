ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области

До этого, 25 декабря, российскими военными был освобожден город Марьинка, расположенный в регионе к западу от Донецка. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.