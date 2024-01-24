«Решение принято: в университет я не пойду», — сказал он «Ъ-Казань». Господин Юшко, что сейчас ректором «уважаемый человек “Юрий Казаков — Ъ-Казань) работает”. “Все хорошо. Зачем мешать?”— задался вопросом бывший глава вуза.



Господин Юшко выразил удовлетворение решением суда. “Ну слава богу, что так произошло”, — сказал он. Вместе пока экс-ректор не принял решение, будет ли он добиваться компенсации за свое незаконное преследование. “Сегодня я об этом не думаю”, — подчеркнул Сергей Юшко.



Вахитовский районный суд Казани сегодня, 24 января, оправдал экс-ректора КНИТУ-КХТИ по всем эпизодам, которые расследовались по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). “По Юшко вынесен оправдательный приговор”, — сообщила пресс-служба суда.



Экс-ректора признали невиновным в связи с отсутствием состава преступлений в его действиях. Суд признал за ним право на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием. Также был снят арест с имущества година Юшко (дом в Казани и земельный участок с домом в Зеленодольском районе, автомобили Volkswagen Tiguan и BMW).



Напомним, Сергей Юшко родился в 1971 году. Окончил Казанский авиационный институт (ныне КНИТУ-КАИ) по специальности “Двигатели летательных аппаратов” и аспирантуру в Казанском государственном технологическом университете (ныне КНИТУ-КХТИ). Профессор, доктор технических наук. С 2007 года являлся членом президиума Академии наук Татарстана.



Господин Юшко преподавал в КНИТУ-КХТИ с 2001 года. В 2004—2017 годах был директором инновационно-производственного технопарка “Идея”. После отставки с поста ректора Германа Дьяконова (ушел на фоне коррупционных скандалов, а через несколько месяцев сам стал фигурантом уголовного дел), господин Юшко возглавил вуз: с июня 2017 года был в качестве и.о. ректора, а в марте 2018 года его избрали главой КНИТУ-КХТИ.



В апреле 2020 года следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против Сергея Юшко. Изначально оно также расследовалось по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи провели обыски в КНИТУ-КХТИ, а самого господина Юшко задержали. Его отправили под домашний арест, однако затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде (сейчас по решению Вахитовского райсуда она отменена).



Во время расследования уголовного дела и судебного процесса Сергей Юшко формально оставался главой КНИТУ-КХТИ. Его пятилетний контракт истек только в марте 2023 года. В мае новым ректором КНИТУ был избран Юрий Казаков (и.о. с июня 2020 года). Ранее он работал в структуре ООО “Сибур”.



Как считало следствие, вменяемые ему преступления Сергей Юшко совершил в 2004—2017 годах, до назначения на пост ректора. Тогда господин Юшко по основному месту работу был директором технопарка “Идея”, однако одновременно “числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ, также на условиях полной занятости”, указывало СУ. По данным следователей, “фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки”.



По данным гособвинения, Сергей Юшко незаконно получил за 13 лет зарплату в сумме 9,7 млн. руб. Кроме того, по данным обвинения, в 2013 году технопарк и КНИТУ заключили контракт, согласно которому господин Юшко должен был организовать семинары с участием квалифицированных преподавателей, в том числе из-за границы. Университет заплатил за услугу более 1,3 млн руб. Однако, по оценке следствия, на организацию курсов было потрачено не больше 129 тыс. руб., а оставшуюся сумму Сергей Юшко якобы присвоил.



Новое руководство вуза поддержало обвинении в отношении экс-ректора. Представитель университета Эльвира Баландина указывала, что КНИТУ “настаивает на возмещении ущерба в размере, который будет определен судом”.



Сергей Юшко свою вину не признал. В судебных заседаниях он настаивал, что работал деканом, полностью исполняя свои обязанности перед вузом. В том числе читал лекции, вел практические занятия, принимал зачеты и экзамены, что подвердили в суде его бывшие студенты и некоторые сотрудника вуза. “Заявляю о своей невиновности и прошу меня оправдать” — сказал господин Юшко в прениях.



Тем не менее гособвинение запрашивало для него в прениях шесть лет и семь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб.



Приговор Сергею Юшко пока не вступил в законную силу. Прокуратура намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.



“Если приговор вступит в силу, то оправданный вправе в порядке УПК РФ требовать компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на услуги защитника и иных убытков, прямо или косвенно понесенных в связи с уголовным преследованием”, — говорит партнер юридической фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов. По его словам, Сергей Юшко также в этом случае может требовать извинения от лица гособвинения. “Теоретически он может восстановиться в должности и в вузе при условии, что его увольнение было обусловлено вменяемым обвинением и произошло по инициативе работодателя”, — заключает юрист.



Кирилл Антонов.