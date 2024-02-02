Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы по делу об утечке сверхсекретных данных

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам», — сообщили представители WikiLeaks.
В ходе заседания судья Джесси Ферман подчеркнул, что по всей вероятности, никто никогда не узнает масштабов нанесённого Шульте урона. Вместе с этим он выразил уверенность, но нанесённый бывшим сотрудником ЦРУ ущерб огромен.
Тем временем в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в свою очередь заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.