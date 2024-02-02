Информатор WikiLeaks получил в США 40 лет тюрьмы по делу об утечке сверхсекретных данных

Тем временем в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в свою очередь заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью заключённого.