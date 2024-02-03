В Турции задержали еще 17 членов ИГ* из-за стрельбы в церкви, пишут СМИ

Ранее в рамках расследования были задержаны 60 человек, 26 из них переданы департаменту миграции для последующей депортации, а 25, в том числе россиянин Давид Тандуев, арестованы по обвинению в участии в террористической группировке и умышленном убийстве.
«В результате скоординированной операции Национального разведывательного управления (MIT) и полиции были установлены подозреваемые, предположительно контактировавшие с исполнителями теракта в церкви Святой Марии и состоящие в “Вилаяте Хорасан”, связанном с ИГ*. Силовики задержали 17 подозреваемых, у них конфиксовано большое количество документов, связанных с группировкой», — сообщило агентство.
В результате вооруженного нападения 28 января двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб 52-летний гражданин Турции. СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*).
Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером в воскресенье. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что один из задержанных — гражданин Таджикистана, второй — гражданин РФ, предположительно, они члены ИГ*. По данным СМИ, следователи установили, что погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета гражданина РФ, у второго нападавшего оружие заклинило.
СМИ сообщали, что боевики на допросе заявили, что не получали ни от кого конкретных указаний о совершении теракта, избрали стратегию «волка-одиночки» и откликнулись на призыв лидеров ИГ* атаковать христианские и иудейские объекты.
Ранее газета Yeni Şafak выступила с утверждением, что часть из почти полусотни задержанных по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле сумела избежать задержания в декабре, они являются членами группировки «Вилаят Хорасан», лояльной террористам из ИГ*. Полиции удалось обнаружить разобранные на части два пистолета, использованные при нападении, хотя один из них заклинило, также в мусорных контейнерах найдена одежда нападавших и лыжные маски. Автомобиль с польскими номерами, на котором боевики скрылись с места преступления, был найден брошенным на окраине города, его ввезли еще за год до теракта и не использовали все это время.
Ранее СМИ сообщили, что консул Польши в Стамбуле Витольд Лесняк вместе с семьей находился в стамбульской католической церкви в момент нападения на нее боевиков. Сообщалось также, что двое подозреваемых в исполнении теракта не использовали фальшивые паспорта и ранее не привлекались к ответственности за преступления. Российские дипломаты пока не получили от турецких властей ответа на запрос о личности напавших на церковь в Стамбуле, сообщили в среду РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
* Запрещенная в России террористическая группировка.