В Турции задержали еще 17 членов ИГ* из-за стрельбы в церкви, пишут СМИ

Ранее газета Yeni Şafak выступила с утверждением, что часть из почти полусотни задержанных по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле сумела избежать задержания в декабре, они являются членами группировки «Вилаят Хорасан», лояльной террористам из ИГ*. Полиции удалось обнаружить разобранные на части два пистолета, использованные при нападении, хотя один из них заклинило, также в мусорных контейнерах найдена одежда нападавших и лыжные маски. Автомобиль с польскими номерами, на котором боевики скрылись с места преступления, был найден брошенным на окраине города, его ввезли еще за год до теракта и не использовали все это время.