Число погибших в результатов ударов по Рафаху в секторе Газа увеличилось до 100

Ранее в этот день палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что мировое сообщество должно вмешаться в происходящее в городе Рафах и не допустить наступление на провинцию сил израильской армии. Штайе обратился к США, Европейскому союзу, Совету Безопасности ООН и всему мировому сообществу в целом. Он подчеркнул, что в Рафахе в настоящий момент проживает около 1,4 млн перемещенных лиц из сектора Газа.