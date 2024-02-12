Число погибших в результатов ударов по Рафаху в секторе Газа увеличилось до 100

«Палестинские медицинские источники сообщили, что по меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа», — сказано в публикации.
Также в публикации говорится, что в городской больнице Абу Юсефа ан-Наджара не хватает коек, а медицинские работники не в состоянии оказать помощь всем пострадавшим.
Ранее в тот же день сообщалось об атаке ЦАХАЛ по Рафаху. Тогда говорилось о 50 погибших. По информации Reuters, израильские военные заявили о проведении «серии ударов» в южной части сектора Газа, которая уже «завершилась». Подробностей в ЦАХАЛ не привели.
До этого, 10 февраля, Саудовская Аравия обратилась с призывом созвать Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с возможным началом военной операции Израиля в городе Рафах. Созыв внеочередного совета необходим для предотвращения гуманитарной катастрофы, которую рискует создать Израиль, подчеркнули в МИД королевства.
Ранее в этот день палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что мировое сообщество должно вмешаться в происходящее в городе Рафах и не допустить наступление на провинцию сил израильской армии. Штайе обратился к США, Европейскому союзу, Совету Безопасности ООН и всему мировому сообществу в целом. Он подчеркнул, что в Рафахе в настоящий момент проживает около 1,4 млн перемещенных лиц из сектора Газа.
18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.