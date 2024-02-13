«Нет возможности скрываться с одной ногой». Тринадцать афганцев освободили в петербургском суде, но угроза не миновала

Кобра Хассани жила в Афганистане до осени 2021 года, до того, как там установилась власть талибов*. В Кабуле она занималась журналистикой, предпринимательством и отстаивала права женщин. После вывода американских войск из Афганистана и прихода к власти радикальных исламистов она раскритиковала новый режим и была твёрдо намерена бежать. Сначала она уехала в Таджикистан, а потом на территорию Украины, где поступила учиться на англоязычную программу Киевского государственного университета. После начала СВО девушка захотела уехать в более безопасное место — к своему молодому человеку, тоже родом из Афганистана, в Германию. Она нашла водителя, который был готов ей в этом помочь. Но по неизвестной причине он повёз её из Украины не на территорию ЕС, в Польшу, а в Россию через ЛНР. Кобра поняла это не сразу, поскольку совсем не знала русского языка. Так она оказалась в Москве и уже там пыталась найти новые варианты добраться до Евросоюза — и ввязалась в новые неприятности, которые и стали основанием для уголовного дела.