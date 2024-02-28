Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion

Собеседник рассказал, что задержанный Антон Кауров работал в одном из управлений службы, которое курировало работу судов и правоохранительных органов. Он также добавил, что бывший сотрудник в настоящее время дает следователям показания.
«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — рассказал источник.
РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета.
В ноябре прошлого года силовики задержали по этому делу нескольких сотрудников ФСБ и Следственного комитета. Тогда источник РБК рассказал, что их подозревают в вымогательстве 5 млрд. руб. у руководства Merlion.
Среди задержанных был экс-начальник СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергей Ромодановский и следователь Андрей Жерютин, а также начальник Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустам Юсупов.
Басманный суд отправил задержанных под арест по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК).
В материалах дела также звучит фамилия следователя СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова, чьим руководителем был Ромодановский. Следователь Неснов, который вел дело о «покушении» на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко, был заочно арестован и объявлен в розыск.
Как развивалось «Дело Merlion».
В октябре 2020 года силовики задержали троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Также был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. Их обвинили в организации покушения на Симоненко.
В октябре 2021 года Басманный суд выпустил Карчева, Мангутова и Абрамова из СИЗО. Спустя год — в феврале 2022-го — Симоненко сам был задержан по обвинению в фальсификации доказательств и даче ложных показаний.
По версии следствия, против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, организованное бизнесменом Виталием Качуром и его сыном Кириллом. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».