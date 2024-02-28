Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion

В материалах дела также звучит фамилия следователя СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова, чьим руководителем был Ромодановский. Следователь Неснов, который вел дело о «покушении» на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко, был заочно арестован и объявлен в розыск.