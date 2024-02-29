Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора

«К настоящему моменту к коллективному иску о компенсации присоединились 33 пострадавших, заявления принимаются до завтра, 1 марта. После этого специалисты приступят к составлению коллективного иска и в течение данного периода, делающие также могут подключится к его подаче. Однако наши специалисты готовы принять заявления от пострадавших и после 1 марта, но это уже будет работа в рамках индивидуальных исков», — сообщил РИА Новости представитель управления.