Отравившиеся в бургерной в Приморье присоединились к иску Роспотребнадзора

ВЛАДИВОСТОК, 29 фев — РИА Новости. Более 30 приморцев, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора о компенсации пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ведомства.
Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля в местной бургерной «М-Бургер». По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. 21 февраля региональный минздрав сообщил о том, что все пострадавшие выписаны из больниц. Управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскания компенсации морального вреда, пострадавшим предлагалось обратиться в управление с заявлением до 1 марта.
«К настоящему моменту к коллективному иску о компенсации присоединились 33 пострадавших, заявления принимаются до завтра, 1 марта. После этого специалисты приступят к составлению коллективного иска и в течение данного периода, делающие также могут подключится к его подаче. Однако наши специалисты готовы принять заявления от пострадавших и после 1 марта, но это уже будет работа в рамках индивидуальных исков», — сообщил РИА Новости представитель управления.
Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения — наггетсах и соусах — нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. 15 февраля директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».