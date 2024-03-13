В Самарской области усилили защиту нефтезаводов от атак беспилотников

Решение принято после нападения БПЛА на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.



На территории Самарской области находятся три крупных НПЗ, входящих в структуру «Роснефти»: АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ».



Российская нефтеперерабатывающая отрасль в текущем году все чаще становится целью атак беспилотников. В этом году нападению подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ и завод НОВАТЭКа в Усть-Луге. Первый из этих заводов до сих пор не перезапущен.



В Самарской области также продолжается операция по поиску диверсионной группы, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через Чапаевку.



Евгений Чернов.