Решение принято после нападения БПЛА на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
На территории Самарской области находятся три крупных НПЗ, входящих в структуру «Роснефти»: АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ».
Российская нефтеперерабатывающая отрасль в текущем году все чаще становится целью атак беспилотников. В этом году нападению подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ и завод НОВАТЭКа в Усть-Луге. Первый из этих заводов до сих пор не перезапущен.
В Самарской области также продолжается операция по поиску диверсионной группы, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через Чапаевку.
Евгений Чернов.
В Самарской области усилили защиту нефтезаводов от атак беспилотников
Как стало известно «Ъ-Волга», в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников.
Решение принято после нападения БПЛА на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.