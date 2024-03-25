Эмин Агаларов рассказал о восстановлении «Крокуса»

«Преждевременно говорить, будет ли восстановлен “Крокус сити холл” в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал он.