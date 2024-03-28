NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в «Крокусе»

«Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. — Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах», — говорится в статье.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.