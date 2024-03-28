СМИ: Аэропорт Домодедово заплатит до миллиарда рублей за поврежденный самолет

Уточняется, что у самолета пострадала обшивка центральной части фюзеляжа и, возможно, шпангоут. Точный характер повреждений на данный момент выясняет Росавиация. Кроме того, в ОАЭ создадут специальную комиссию из-за происшествия.
Ремонтные работы будут проводить в России, так как вернуть воздушное судно в Дубай из-за поломки нельзя. Сложность представляет то, что найти запчасти на такой тип самолета в РФ крайне затруднительно, передает Telegram-канал.
Авария, о которой идет речь, произошла в аэропорту Домодедово 27 марта. Водовоз врезался в самолет Airbus A380−800 и вспорол ему днище. Из-за этого рейс Москва — Дубай был отложен. По информации СМИ, у водителя спецтехники случился инсульт.
По данному факту СК проводит проверку в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».