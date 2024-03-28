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СМИ: Аэропорт Домодедово заплатит до миллиарда рублей за поврежденный самолет

Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за поврежденный пассажирский самолет Airbus A380. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Shot.

Накануне с воздушным судном столкнулся водовоз. На данный момент авиакомпания Emirates подсчитывает, во сколько обойдется ремонт Airbus A380 и его дальнейший простой.

Уточняется, что у самолета пострадала обшивка центральной части фюзеляжа и, возможно, шпангоут. Точный характер повреждений на данный момент выясняет Росавиация. Кроме того, в ОАЭ создадут специальную комиссию из-за происшествия.

Ремонтные работы будут проводить в России, так как вернуть воздушное судно в Дубай из-за поломки нельзя. Сложность представляет то, что найти запчасти на такой тип самолета в РФ крайне затруднительно, передает Telegram-канал.

Авария, о которой идет речь, произошла в аэропорту Домодедово 27 марта. Водовоз врезался в самолет Airbus A380−800 и вспорол ему днище. Из-за этого рейс Москва — Дубай был отложен. По информации СМИ, у водителя спецтехники случился инсульт.

По данному факту СК проводит проверку в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».