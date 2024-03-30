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Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе, рейс которых накануне не смог вылететь из-за европейских санкций против турецкой авиакомпании Southwind Airlines, смогли вылететь из страны в 8:00 мск, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

«Все туристы вылетели в 8 утра», — сообщили РБК в АТОР.

Сейчас рейс «подлетает к Москве», задержка составила 11 часов 14 минут. Туристы ожидали вылета в отелях, уточнили в ассоциации.

Накануне стало известно, что ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

После этого АТОР сообщила, что российские туристы рейса SM903 авиакомпании Air Cairo не смогли вовремя вылететь из Египта. По данным источника ассоциации, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind.

«Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: “Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может, на день-два. Не расстраивайтесь”‌‎», — рассказывал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».

РБК направил запросы в Southwind, Air Cairo, посольство России в Египте, посольство Египта в России, МИД Египта, обратился за комментарием в Coral Travel, PEGAS Touristik, РСТ.

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. Представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. На такой же шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия считает санкции незаконными. В ответ на эти Москва меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

туризм и отдых