Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

«Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: “Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может, на день-два. Не расстраивайтесь”‌‎», — рассказывал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».