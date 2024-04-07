Красивая традиция превратилась в жестокий бизнес: воронежцев призывают не покупать птиц в Благовещение

— Каждый год мы организуем совещание с представителями всех профильных ведомств нашего города. Это связано с тем, что замечено несовершенство законодательства в области обращения с животными. Причем очень серьезное, в том числе на федеральном уровне. Многие моменты, с которыми мы сталкиваемся, а правовом смысле просто не прописаны. Вот человек стоит, продает птиц и сразу нарушает все законы. И возникает вопрос: по какой статье его привлекать к ответственности? Он торгует в неположенном месте, у него отсутствуют ветеринарные документы, откуда взялись птицы — тоже вопрос. Отлов запрещен, соответственно, у него нет документов на изъятие их из природы. Если он говорит, что «купил», опять же, договора купли-продажи и всего остального у него нет. Возникает стычка: человек нарушил практически все, но проще выписать ему штраф от 500 рублей за торговлю в неположенном месте. Это цена одной птички, по сути.