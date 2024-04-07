Красивая традиция превратилась в жестокий бизнес: воронежцев призывают не покупать птиц в Благовещение

7 апреля церковь отмечает один из двенадцати главных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Существует народное поверье: если в этот день выпустить птицу, то человеку якобы простятся грехи. На самом деле традиция не имеет отношения к религии, а представители храмов и сами помогают волонтерам бороться с браконьерством. Однако это происходит из года в год.
Откуда взялась традиция выпускать птиц в Благовещение?
Волонтер АНО (автономной некоммерческой организации) «Наша природа» Татьяна Попова объяснила, что обычай выпускать птиц весной родился в старину, когда люди были ближе к природе:
— Это традиция, которую человечество переросло. Наши предки жили в окружении лесов и полей. Иногда они действительно находили замерзающих птиц, выхаживали их и выпускали с приходом тепла. Еще в старину люди использовали птичек как индикаторы чистоты воздуха при печном отоплении. Если в помещении скапливался угарный газ, то по поведению пернатых это было заметно. Времена поменялись. Теперь, если птиц выпускать в городе, они просто не найдут себе пищу и место для жизни.
Браконьеры создали из старого обычая жестокий бизнес, а граждане, желающие сделать «доброе дело» (или удачную фотографию), покупают птичку, поддерживая таким образом незаконную торговлю.
Волонтеры каждый год в Благовещение и накануне праздника устраивают рейды по точкам незаконной продажи диких птиц в городе. Директор центра защиты животных Елена Шерстяных говорит, что «многие браконьеры уже знают зоозащитников в лицо» и, завидев их, прячутся вместе со своим живым товаром по машинам.
Подготовка к борьбе с браконьерами начинается у экологов с февраля:
— Каждый год мы организуем совещание с представителями всех профильных ведомств нашего города. Это связано с тем, что замечено несовершенство законодательства в области обращения с животными. Причем очень серьезное, в том числе на федеральном уровне. Многие моменты, с которыми мы сталкиваемся, а правовом смысле просто не прописаны. Вот человек стоит, продает птиц и сразу нарушает все законы. И возникает вопрос: по какой статье его привлекать к ответственности? Он торгует в неположенном месте, у него отсутствуют ветеринарные документы, откуда взялись птицы — тоже вопрос. Отлов запрещен, соответственно, у него нет документов на изъятие их из природы. Если он говорит, что «купил», опять же, договора купли-продажи и всего остального у него нет. Возникает стычка: человек нарушил практически все, но проще выписать ему штраф от 500 рублей за торговлю в неположенном месте. Это цена одной птички, по сути.
Заседание общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области состоялось 3 апреля. К дискуссии о проблеме борьбы с незаконной уличной торговлей дикими птицами присоединились Природоохранная прокуратура, региональные министерство лесного хозяйства и Россельхознадзор, управление экологии Воронежа, городская станция по борьбе с болезнями животных, управление развития предпринимательства, представители управ.
В итоге специалисты решили объединить усилия для контроля торговых точек в праздник, а также обратились от лица общественного совета регионального минприроды в ГУ МВД России по Воронежской области, чтобы получить поддержку правоохранителей в дни дежурств.
«Такой порядок дел» зоозащитников не устраивает.
Крупным птицам, таким как дубоносы, торгаши подрезают крылья, чтобы после продажи ловить их и навешивать ценники заново.
— В прошлом году с нами сотрудничали представители управ, но они тоже допускали неточности в своих действиях. Я назвала им точку, где велась в тот момент торговля птицами, возле Казанского храма в Железнодорожном районе. Они приехали, прислали мне сообщение: «Мы справились. Продавцам сказали, чтобы они уходили». Люди собрали свой живой товар и пошли продавать в другом месте. Подобных ситуаций не должно происходить. Такой порядок дел нас не устраивает. Наша цель — брать этих людей на месте и птиц у них изымать, — говорит Елена Шерстяных.
Сотрудники общественной организации сделали плакаты «Защитите птиц» с информацией о том, почему не нужно покупать пернатых в Благовещение (ведь эта традиция не имеет отношения к православию), и всячески описали, почему птички не выживут, если отпустить их в городе.
Разместить эти памятки непосредственно в храмах не получилось. Но волонтеры вешают их в других местах. А некоторые служители церкви идут навстречу и даже на литургиях упоминают, что ради соблюдения народной традиции не нужно покупать птиц, многие из которых погибают, не дожив до Благовещения.
Иерей Роман Стрелкин, приходской священник Воронежской епархии, так прокомментировал покупку птиц в этот праздник:
— Традиция их выпуска не религиозная и к церкви отношения не имеет, но подпитывает криминальную составляющую и приводит к мучению и гибели животных.
Почему мы не замечаем браконьеров?
В 2014 году Елена Шерстяных стала свидетелем массовой торговли дикими птицами в Воронеже:
— На Советской площади все дорожки были в продавцах, и у каждого — сотни птиц в клетках. Недалеко они припарковали свои машины, которые тоже были забиты клетками с птицами. Только после того, как наша организация стала планомерно проводить информационную работу, привлекать госорганы, появилось понимание, что это действительно нарушение закона. Раньше выходили волонтеры — и их просто слали куда подальше и покупатели, и продавцы. В последнее время уже все более или менее встало на свои места, но торговля еще ведется — как правило, из машин.
Сейчас заметить браконьеров стало, действительно, сложнее, потому что ежегодно в Благовещение на каждой площади, возле каждого храма дежурят волонтеры. Если они видят какие-то подозрительные события, то сразу же передают информацию в полицию или сообщают своему руководству.
— В прошлом году нам не удалось справиться с торговлей «из кармана», — рассказывает Елена Шерстяных. — Это было на улице Владимира Невского. Мужчина просто подходил к прохожим и спрашивал: «Птичка нужна?». Если кто-то откликался, он заходил за угол и из кармана плаща перекладывал в карман покупателя птицу. Это зафиксировать очень трудно — жестокость немыслимая.
Активисты «Нашей природы» также поведали историю «неуловимого браконьера», которого все уже знают в лицо:
— Он очень быстрый. Торгует на площади Ленина, в «Орленке», на Советской площади. Приходит с сумками, быстренько все выкладывает, распродает, и, пока полиция едет, его уже след простыл. У нас есть видеосъемка, доказательства… Но полиция может задержать его лишь на месте. В Воронеже если что-то происходит с животными, то правоохранительные органы, к сожалению, не особо жаждут принимать участие. Говорят, что завалены работой.
Однако Елена Шерстяных считает: жестокое обращение с животными является первым шагом к тому, чтобы нарушить закон более серьезный.