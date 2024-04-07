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Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Источник: © РИА Новости

«Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — заявили на НПЗ.

«Орскнефтеоргсинтез» (структура компании «Фортеинвест») — один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в Орске. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. Предприятие выпускает около 30 видов продукции.

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.

В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».

Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС.

Местные власти рассказали РИА Новости, после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.