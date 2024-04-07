Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

«Во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — заявили на НПЗ.
Прорыв дамбы
В пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зоне затопления оказался Старый город. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».
Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС.
Местные власти рассказали РИА Новости, после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.