Врачи предупредили об опасности использования воды в зоне паводков

Вице-губернатор Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова 8 апреля сообщила журналистам, что в Орске зафиксировано 27 случаев кишечной инфекции. Всплеска последней медики не зафиксировали. К примеру, 7 апреля на всей территории Орска было зафиксировано семь вызовов с клиникой кишечной инфекции, что, по словам Савиновой, «абсолютно обычная цифра». «В Орске в среднем от пяти до 11 вызовов на клинику кишечной инфекции. Так что такая цифра свидетельствует, что ситуация по инфекционной заболеваемости на сегодня абсолютно управляемая», — сказала она. Что касается респираторной инфекции, за день зафиксировали 17 вызовов, в основном к детям, но это также обычный уровень для скорой помощи.