Все гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле, заявили в Иране

«Все гиперзвуковые ракеты достигли цели, преодолев израильские системы ПВО», — говорится в публикации.
Телеканал опубликовал материал с пометкой «эксклюзив», но не указал источник. Кроме того, он не уточнил, сколько именно было выпущено гиперзвуковых ракет.
При этом глава Минобороны Израиля утверждал, что Тель-Авив с партнерами сорвали атаку Ирана «непревзойденным образом».
Эскалация между Ираном и Израилем
В субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
МИД России после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.