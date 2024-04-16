Институту Пушкина и РУДН вынесли предостережение из-за мигрантов

Ректор пояснила, что в институте есть несколько видов тестирования на знание русского языка, которые отличаются в зависимости от цели приезда мигранта в Россию. По ее словам, тест на знание русского как иностранного, который сдается при получении вида на жительство или гражданства, вызывает меньше всего вопросов. Трухановская полагает, что следует повысить планку, которая показывает успешную сдачу, от 50 до 80 баллов из 100.