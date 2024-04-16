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Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию “под чужим флагом”», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что украинская военная разведка планировала физически устранить блогера, возложив ответственность на Россию.

Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности.

«В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие», — рассказал собеседник агентства.

Испанские силовики «откровенно формально» отнеслись к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей, заключил источник.

Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди.

Блогер основал «Партию Шария», которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания «Шарий.net». В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.

* Внесен в список террористов и экстремистов.