Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник

«Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию “под чужим флагом”», — сказал собеседник агентства.
Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности.
«В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие», — рассказал собеседник агентства.
Испанские силовики «откровенно формально» отнеслись к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей, заключил источник.
Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди.
Блогер основал «Партию Шария», которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания «Шарий.net». В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
* Внесен в список террористов и экстремистов.