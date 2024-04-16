Буданов* курировал операцию против Шария, сообщил источник

Блогер основал «Партию Шария», которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания «Шарий.net». В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.