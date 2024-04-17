Верховный суд отменил решение по делу ученого Голубкина

Приговор Голубкину — профессору МФТИ и сотруднику Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) — вынесли летом 2023 года, его приговорили к 12 годам лишения свободы. по делу о госизмене. Следствие заявило, что тот по указанию своего начальника Анатолия Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам. Их по указанию Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, говорилось в материалах дела.