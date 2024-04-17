Верховный суд отменил решение по делу ученого Голубкина

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу доктора технических наук Валерия Голубкина о госизмене, материалы направлены на новое рассмотрение в первую апелляционную инстанцию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.
Приговор Голубкину — профессору МФТИ и сотруднику Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) — вынесли летом 2023 года, его приговорили к 12 годам лишения свободы. по делу о госизмене. Следствие заявило, что тот по указанию своего начальника Анатолия Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам. Их по указанию Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов, говорилось в материалах дела.
Защита рассказывала, что это были работы по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе. Голубкин говорил, что это был открытый проект.
В сентябре 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор ученому. Защита ученого подала кассационную жалобу в Верховный суд.
РБК обратился за комментарием к адвокату Голубкина Марии Эйсмонт.
По словам адвокатов, ФСБ считала «контактом» Голубкина гражданина Бельгии Йохана Стиланта — представителя Европейского космического агентства, который координировал проект HEXAFLY-INT. Они отмечали, что подзащитный не занимался сбором сведений для отчетов, а лишь помогал оформлять их по распоряжению своего непосредственного руководителя.
Голубкин, в свою очередь, указал в письме из СИЗО, что единственным доказательством, которое на тот момент представило ведомство, были показания Губанова. По словам Голубкина, тот заключил сделку с ФСБ. В день задержания Губанова у Голубкина прошел обыск, писал ученый.
Губанова в октябре 2023 года также приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Он также участвовал в проекте по разработке HEXAFLY-INT.
Проект гиперзвукового самолета на водородном топливе HEXAFLY-INT стартовал в 2014 году и завершился в 2019-м. Задачей ученых из ЦАГИ было провести «расчетные исследования, наземный эксперимент и изготовить опытный образец для летных испытаний», говорилось на сайте Минпромторга.
На сайте института опубликованы материалы, посвященные участию в HEXAFLY-INT; статьи об экспериментах в рамках проекта, в том числе за авторством Валерия Голубкина, публиковались в журнале института.
В исследованиях принимали участие четыре российские научные организации, несколько европейских и австралийских, а также корпорация Airbus, следовало из сообщений Минпромторга и Еврокомиссии. Бюджет проекта составлял €11,5 млн, из которых чуть менее половины предоставил Евросоюз; информации о гранте для ЦАГИ на сайте ЕК нет.