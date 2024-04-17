В Дагестане задержали главу МЧС Чечни

По данным Baza, главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает Baza.
Как пишет Readovka, машину Цакаева остановили, так как она ехала по встречной полосе и водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС.
Позже к месту происшествия приехал автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, потребовали отдать им задержанного, и в итоге увезли Цакаева.
Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он был заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики Дагестан, в пресс-службу ФСБ региона и в МЧС Чечни.