Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ

«Картина будет намного более мрачной в противном случае. Есть реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить [президента РФ Владимира] Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — сказал Бернс.