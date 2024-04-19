Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ

Бернс призвал законодателей выделить миллиарды долларов на военные нужды Украины. По его словам, военная помощь придаст импульс, как практический, так и психологический и украинцы смогут продержаться в течение года.
«Картина будет намного более мрачной в противном случае. Есть реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить [президента РФ Владимира] Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — сказал Бернс.
Заявление Бернса прозвучало на следующий день после того, как спикер палаты представителей Майк Джонсон обнародовал долгожданный пакет иностранной помощи, поддержку которого спикер пытается получить для начала дебатов.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что помощь США Украине провоцирует Киев на боевые действия и при этом не способна повлиять на исход ситуации на фронте.
17 апреля палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о выделении $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд — Израилю и $8,12 млрд — на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на помощь Тайваню. Голосование по законопроекту ожидается в субботу, 20 апреля.
В этот же день в Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден подпишет законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их одобрения конгрессом. По его словам, так США не позволят «добиться успеха Ирану или России».
В марте Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение Украине $61,4 млрд помощи.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.