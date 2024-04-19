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Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс выступил с предупреждением перед законодателями на Капитолийском холме 18 апреля: если помощь Украине не будет одобрена сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года, пишет газета Politico.

Источник: Reuters

Бернс призвал законодателей выделить миллиарды долларов на военные нужды Украины. По его словам, военная помощь придаст импульс, как практический, так и психологический и украинцы смогут продержаться в течение года.

«Картина будет намного более мрачной в противном случае. Есть реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить [президента РФ Владимира] Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — сказал Бернс.

Это предупреждение высокопоставленного чиновника администрации США в Politico назвали самым серьезным на фоне опасений официальных лиц в Киеве о крупном российском наступлении летом.

Заявление Бернса прозвучало на следующий день после того, как спикер палаты представителей Майк Джонсон обнародовал долгожданный пакет иностранной помощи, поддержку которого спикер пытается получить для начала дебатов.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что помощь США Украине провоцирует Киев на боевые действия и при этом не способна повлиять на исход ситуации на фронте.

17 апреля палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о выделении $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд — Израилю и $8,12 млрд — на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на помощь Тайваню. Голосование по законопроекту ожидается в субботу, 20 апреля.

В этот же день в Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден подпишет законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их одобрения конгрессом. По его словам, так США не позволят «добиться успеха Ирану или России».

10 апреля в Пентагоне сказали, что поддержка Украины — это выгодная инвестиция в будущее, которой необходимо окупиться. Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что в случае одобрения американским конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.

В марте Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение Украине $61,4 млрд помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.