СК потребовал арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей второму обвиняемому по делу о подрыве машины Прозорова», — сообщили в пресс-службе суда.
Накануне, 18 апреля, этот же суд арестовал Владимира Головченко, обвиняемого в подрыве в столице автомобиля Прозорова.
12 апреля столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке у дома в московском районе Западное Дегунино. В машине находился экс-офицер СБУ Прозоров. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего владелец машины повредил ногу. Его госпитализировали.
16 апреля российские силовики задержали мужчину, который подорвал автомобиль Прозорова. По данным правоохранителей, он уехал на Украину после начала спецоперации и в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Он действовал по прямому указанию главы ведомства Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На следующий день ФСБ задержала второго фигуранта дела — курьера, который доставил в Москву компоненты бомбы. Задержанным оказался 30-летний гражданин РФ и Молдавии.
Сам Прозоров обвинил в нападении Киев. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором поблагодарил переживающих за его самочувствие.