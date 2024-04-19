СК потребовал арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

16 апреля российские силовики задержали мужчину, который подорвал автомобиль Прозорова. По данным правоохранителей, он уехал на Украину после начала спецоперации и в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Он действовал по прямому указанию главы ведомства Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На следующий день ФСБ задержала второго фигуранта дела — курьера, который доставил в Москву компоненты бомбы. Задержанным оказался 30-летний гражданин РФ и Молдавии.