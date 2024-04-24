Прозоров назвал причину провала покушения на него

«Я думаю, здесь совокупность факторов и хорошая машина… Лишний раз рамные автомобили (внедорожник с рамой в качестве основы кузова — ред.) показали, что они более устойчивы к подрывам. Это и в принципе подбор плохой исполнителя, то есть подобрали какого-то человека — я не думаю, что он прямо суперпрофессионал. Его просто озадачили», — ответил Прозоров на вопрос РИА Новости, почему покушение на него не удалось.
По его словам, он видит «следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом».
«Человек идет закладывать мину — он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт… И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы — ред.)», — сказал Прозоров.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, отмечает ФСБ.