Прозоров назвал причину провала покушения на него

«Человек идет закладывать мину — он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт… И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы — ред.)», — сказал Прозоров.