Вынесен приговор по делу о задержании опергруппы

Как стало известно «Ъ», военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по скандальному уголовному делу военнослужащих, обвиняемых в нападении на полицейских в Херсонской области. По версии СКР, военные Максим Винокуров и Александр Нечепуренко на дороге незаконно потребовали, чтобы полицейские, одна из которых была женщиной, вышли из машины, досмотрели их, а затем, угрожая убийством, оставили без оружия, документов, денег и связи, пешком отправив в Каховку. За беспредел на дороге каждый из фигурантов должен отсидеть пятилетний срок.