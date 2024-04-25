Вынесен приговор по делу о задержании опергруппы

Южный окружной военный суд утвердил приговор военнослужащим Максиму Винокурову и Александру Нечепуренко, признанным виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти (п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК РФ).
По версии военного следственного подразделения СКР, поздним вечером 9 ноября 2022 года старший прапорщик Александр Нечепуренко и ефрейтор Максим Винокуров на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка—Скадовск—Таврийск в Херсонской области подошли к автомобилю Skoda Rapid с проблесковым маячком синего цвета, в котором находились полицейские, направлявшиеся на место происшествия для выполнения процессуальных действий. Военные потребовали, чтобы сотрудница МВД передала им свое служебное удостоверение, однако она отказалась это сделать. Решив наказать женщину за дерзость, военнослужащие Винокуров и Нечепуренко приказали полицейским выйти из автомобиля и начали их досматривать.
Военные изъяли у полицейских пистолеты Макарова, патроны, служебные удостоверения и мобильные телефоны. Винокуров также достал из сумки сотрудницы МВД бумажник с 35 тыс. руб. и 4 тыс. гривен Украины (эквивалент 6,6 тыс. руб.) и положил его на капот машины.
Затем Винокуров схватил потерпевшую за верхнюю одежду и повел ее на обочину дороги, по ходу несколько раз ударив ее кулаком в спину. Потом под дулом пистолета заставил лечь на землю.
Нечепуренко, угрожая автоматом Калашникова, отвел второго полицейского через дорогу, заставил последнего сесть и держать перед собой в руках пустую бутылку — фото потерпевшего, очевидно, должно было доказать, что он был пьян. При этом его напарницу едва не застрелили, приставляя к голове снятый с предохранителя пистолет.
Закончилось все это тем, что полицейских отправили пешком в Каховку, причем женщину подгоняли выстрелами в воздух из пистолета.
Позже военные, как установило следствие, поделили похищенное. Винокуров забрал кошелек, пистолет, патроны и мобильный телефон полицейского, уехав с места происшествия на закрепленном за ним «КамАЗе». Нечепуренко с другим военным уехали на полицейской машине, взяв второй пистолет, служебные удостоверения потерпевших и телефон сотрудницы МВД.
Как указано в материалах дела, старший прапорщик Александр Нечепуренко является уроженцем станицы Спокойной Краснодарского края. Служил по контракту с августа 2022 года. Максим Винокуров из Ставропольского края. В армии — с августа 2016 года, награжден медалью Жукова.
В сентябре 2023 года Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил каждого из обвиняемых к пяти годам колонии общего режима. Защита осужденных не согласилась с этим решением, обжаловала его в Южном окружном военном суде.
Адвокаты настаивали на оправдании фигурантов в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений.
Один из защитников, в частности, настаивал, что военные не могут быть привлечены к ответственности по ст. 286 УК РФ, потому что полномочий по проверке документов и досмотру граждан у них не было в принципе.
Кроме того, в апелляционной жалобе отмечалось, что у военных имелись основания сомневаться в том, что потерпевшие действительно являлись сотрудниками МВД. Во всяком случае, по их версии, служебные удостоверения сотрудников ОМВД по Каховскому муниципальному округу Главного управления МВД России по Херсонской области не полностью соответствовали удостоверениям сотрудников полиции РФ установленного образца.
Однако окружной суд, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что разбирательство было проведено объективно и оставил приговор без изменения.