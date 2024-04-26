Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

ВСУ неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС. 18 апреля они атаковали учебно-тренировочный центр (УТЦ), используя дрон. Пострадавших и разрушений не было. Этот удар стал повторным, первый пришелся 9 апреля. 7 апреля был зафиксирован прилет двух дронов в районе столовой и грузового порта, пострадали три человека. На следующий день сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.