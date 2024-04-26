Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции», — отметил он.
Глава российского оборонного ведомства предупредил, что украинские атаки могут привести к катастрофическим последствиям, добавила «Газета.Ru».
ВСУ неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС. 18 апреля они атаковали учебно-тренировочный центр (УТЦ), используя дрон. Пострадавших и разрушений не было. Этот удар стал повторным, первый пришелся 9 апреля. 7 апреля был зафиксирован прилет двух дронов в районе столовой и грузового порта, пострадали три человека. На следующий день сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что атакующие АЭС игнорируют международные призывы не допустить ядерной аварии. Угроза такого происшествия, как подчеркнул Гросси, совершенно реальна.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.